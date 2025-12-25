Marlon Freitas é peça fundamental no BotafogoVitor Silva / Botafogo

Rio - Um dos jogadores mais identificados do elenco do Botafogo, o volante Marlon Freitas, de 30 anos, está perto de deixar o clube carioca. De acordo com informações do jornalista Venê Casagrande, o Palmeiras fez uma proposta e está em negociações avançadas pelo atleta.
O treinador Abel Ferreira é um admirador do futebol de Marlon Freitas e acredita que o volante do Botafogo pode agregar bastante no elenco do Palmeiras na próxima temporada.
A proposta do Palmeiras pelo volante teria sido de 5 milhões de euros (algo em torno de R$ 32,5 milhões) pela contratação do volante. Marlon Freitas tem contrato com o Botafogo até o fim da temporada.
Revelado pelo Fluminense e com passagens por Ponte Preta e Atlético-GO, Marlon Freitas chegou em 2023 ao Botafogo. Marcado negativamente pela derrocada no Brasileiro daquele ano, o volante deu a volta por cima e foi peça fundamental nos títulos do Brasileiro e da Libertadores de 2024.
