Leidy Cardozo é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Leidy Cardozo é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

Publicado 25/12/2025 13:12

Rio - A musa do Olimpia, Leidy Cardozo, levou seus fãs ao delírio na véspera de Natal. A beldade publicou um ensaio especial para o seu seguidores em seu perfil oficial no Instagram (@leidycardozopy).

Leidy Cardozo disponibilizou para o seus admiradores quatro fotos em que aparece vestida como Mamãe Noel ao lado de uma árvore de Natal, que está repleta de presentes.

fotogaleria

Dona de um corpo escultural, Leidy Cardozo faz muito sucesso no Paraguai. No total, a beldade tem mais de 299 mil seguidores no Instagram.