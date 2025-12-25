Leidy Cardozo é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

Rio - A musa do Olimpia, Leidy Cardozo, levou seus fãs ao delírio na véspera de Natal. A beldade publicou um ensaio especial para o seu seguidores em seu perfil oficial no Instagram (@leidycardozopy).
Leidy Cardozo disponibilizou para o seus admiradores quatro fotos em que aparece vestida como Mamãe Noel ao lado de uma árvore de Natal, que está repleta de presentes.
fotogaleria
Leidy Cardozo é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram
Dona de um corpo escultural, Leidy Cardozo faz muito sucesso no Paraguai. No total, a beldade tem mais de 299 mil seguidores no Instagram.