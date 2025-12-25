Victor Hugo com a camisa do Santos - Divulgação/X @SantosFC

Victor Hugo com a camisa do SantosDivulgação/X @SantosFC

Publicado 25/12/2025 12:42

Rio – Emprestado pelo Flamengo ao Santos até o meio de 2026, Victor Hugo afirmou que está totalmente focado em dar sequência ao seu trabalho no clube paulista. Em entrevista concedida durante o jogo festivo dos projetos socioesportivos Craque do Amanhã, na Nova União, na noite de segunda-feira (22), o meia destacou a pré-temporada para ganhar espaço.

“Meu foco está 100% no Santos, vai ser importante para mim iniciar 2026 junto com o grupo, fazer uma pré-temporada. Vou com a cabeça de que vou jogar o campeonato inteiro. Se precisar de repente no meio do ano voltar para o Flamengo ou algum outro clube, espero poder continuar, mas não tenho esse controle. É deixar na mão de Deus e espero que dê tudo certo”, afirmou o atleta.

O jogador também comentou sobre a possibilidade de seguir atuando ao lado de Neymar, que negocia a renovação de contrato com o Santos por mais seis meses. Victor Hugo destacou a importância da convivência com o camisa 10, a quem considera uma referência dentro e fora de campo.



“É um privilégio, é uma honra jogar com um ídolo para mim, uma inspiração, o cara que me fez querer ser jogador de futebol. Desfrutei o máximo que eu pude de tudo, de conselho, de dentro do campo observar. Foi um privilégio e uma honra. Espero poder continuar jogando com ele por mais tempo”, finalizou o meia.