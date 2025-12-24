João Fonseca foi uma das sensações do tênis em 2025Fabrice Coffrini / AFP
Destaques em 2025, João Fonseca e Hugo Calderano revelam desejos para 2026
Eles estão em momentos diferentes em suas modalidades, mas são esperança de vitórias para o país
Atlético-MG anuncia Lodi, o que ajuda Fluminense a ter Arana
Galo deve liberar lateral-esquerdo após receber proposta do Tricolor
Barboza participa de ação de Natal do Botafogo e veste fantasia de Papai Noel
Zagueiro participa de programa especial do clube e conversa com crianças
Estêvão volta ao Chelsea em partida contra o Aston Villa
Atacante está recuperado de problema muscular; clube inglês também tem outro retorno
Ex-Botafogo, Chay disputará Carioca pela Portuguesa
Meia retorna ao clube da Ilha após passagem em 2020 e 2021
Confira os planos do Flamengo para estádio próprio, Maracanã e Ninho do Urubu
Bap detalha aos sócios e aos torcedores em que pé estão os projetos de cada um
