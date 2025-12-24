João Fonseca foi uma das sensações do tênis em 2025 - Fabrice Coffrini / AFP

Destaques do esporte brasileiro em 2025, o tenista João Fonseca e o mesatenista Hugo Calderano revelaram, em entrevista para a "Veja Rio" seus desejos e objetivos para 2026.



"Pretendo entrar no top15 mundial. É uma ousadia, mas estou pensando grande. Também vou buscar resultados constantes, sem altos e baixos", disse João, de 19 anos, número 24 do mundo.



O prodígio também planeja bastante coisa para sua pessoal. "No tempo livre, quero aprender italiano, fazer um curso de pôquer e gerir meu dinheiro."



Calderano, terceiro colocado no ranking mundial do tênis de mesa, pede pela ajuda divina.

"Saúde física e mental é meu desejo mais importante para 2026. Ter um ano sem lesões, e poder competir em paz, na minha melhor forma, me divertindo e aproveitando cada momento."