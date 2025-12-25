FLAMENGO X PYRAMIDS - FIFA INTERNATIONAL CUP - COPA CHALLENGER - ESTADIO AHMAD BIN ALI - 13-12-2025 - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 25/12/2025 11:46 | Atualizado 25/12/2025 12:03

Rio- A temporada de 2025 inflou os cofres de quatro clubes brasileiros. Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Fluminense estão no topo do ranking dos clubes que mais faturaram, graças às participações no Mundial de Clubes. O Corinthians, campeão da Copa do Brasil, é o quinto.

Somadas todas as competições, o Flamengo termina no ano com R$ 418,7 milhões arrecados somente com premiações. Deste montante, R$ 177,2 milhões vieram da conquista da Copa Libertadores, e R$ 147,7 milhões do Mundial, no qual foi até as quartas de final.

"A premiação das competições sul-americanas vem crescendo a cada temporada e isso mostra que a Conmebol está sabendo trabalhar muito bem o torneio. Com atenção aos detalhes e valorizando a experiência do torcedor, a entidade tem atraído novas marcas e conquistado um público cada vez maior. Esse movimento aumenta as receitas e fortalece a competição a médio e longo prazo", opina Joaquim Lo Prete, Country Manager da Absolut Sport no Brasil, agência que é parceira oficial da Conmebol desde 2022, com a comercialização de pacotes de viagem para partidas da Libertadores, da Sul-Americana e da Recopa.

Em segundo lugar ficou o Fluminense, com R$ 401,1 milhões arrecadados, sendo mais de 80% da chegada à semifinal do Mundial, com R$ 331 milhões. Em terceiro e quarto lugares, respectivamente, aparecem o Palmeiras, com R$ 357,6 milhões, e o Botafogo, R$ 229,8 milhões, também presentes na competição da Fifa.

"O Mundial proporcionou uma premiação significativa aos clubes brasileiros. Além do ganho financeiro, também há o intangível, que é a repercussão e visibilidade internacional", analisa Moises Assayag, sócio-diretor da Channel Associados e especialista em finanças no esporte.

Quem entrou no Top-5 com a conquista da Copa do Brasil foi o Corinthians, que chegou a R$ 132,4 milhões - R$ 97,7 milhões vieram somente do total acumulado com a taça nacional contra o Vasco.

Confira o Top 10 dos clubes que mais ganharam com premiação nas competições vigentes em 2025:

Flamengo: R$ 418,7 milhões

Fluminense: R$ 401,1 milhões

Palmeiras: R$ 357,6 milhões

Botafogo: R$ 229,8 milhões

Corinthians: R$ 132,4 milhões

Bahia: R$ 79,7 milhões

São Paulo: R$ 77,1 milhões

Cruzeiro: R$ 69,4 milhões

Vasco: R$ 65,7 milhões

Atlético-MG: R$ 65,3 milhões

Os clubes brasileiros nunca arrecadaram tanto com premiações relacionadas às competições vigentes quanto em 2025, passando de R$ 2 bilhões destinados a 146 equipes das Séries A até a D, ou os que não tem divisão, mas disputaram os campeonatos regionais oficiais.

Os valores totais correspondem às premiações da Copa do Mundo de Clubes, Copa Libertadores, Copa Sul-Americana, Recopa, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Supercopa, Copa do Nordeste, Copa Verde e Estaduais.

"O impacto dessas cifras vai além do caixa imediato. Essas premiações exponenciais, especialmente as dolarizadas vindas da Fifa e da Conmebol, deixaram de ser um bônus para se tornarem um pilar central do planejamento orçamentário. Isso alimenta um abismo competitivo: o dinheiro financia a performance, que, por sua vez, gera mais premiações. O sucesso em campo se monetiza imediatamente, reforçando o branding do clube e atraindo patrocínios de maior valor. O grande desafio passa a ser a gestão dessa nova realidade", aponta Thales Rangel Mafia, gerente de marketing da Multimarcas Consórcios.

Em 2024, o Mirassol disputava a Série B e teve um faturamento de R$ 60 milhões em todo o ano, envolvendo direitos de transmissão e patrocínios. Agora, em 2025, o cenário é completamente diferente. Somente com premiações, o clube do interior paulista vai receber praticamente o mesmo valor do total da temporada passada.

No Campeonato Brasileiro, a equipe ficou com 4ª posição e deve receber da CBF entre R$ 40 milhões e R$ 45 milhões somente com premiações, se consolidando como um dos times do país que mais faturaram com prêmios em 2025.

Além disso, os clubes participantes da fase de grupos da Libertadores devem receber mais de R$ 16 milhões fixos, o que deve levar o Mirassol aos mesmos valores de todo o ano de 2024, somente com premiação.

"Dinheiro permite buscar os melhores atletas, mas, por vezes, o dinheiro está nas mãos de quem não tem ideia de quais são os melhores atletas para um contexto específico. O Mirassol é a grande história do futebol brasileiro neste ano", analisa Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil, empresa que gerencia a carreira de atletas.