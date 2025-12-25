Khabib, Topuria e Makhachev estão envolvidos em nova rivalidade - (Foto: Reprodução)

Publicado 25/12/2025 10:00

Mesmo afastado do octógono para resolver questões pessoais, Ilia Topuria segue ativo fora das lutas e mantém o foco em seus principais desafetos no UFC. Atual campeão peso-leve, o georgiano não compete desde junho, quando nocauteou Charles do Bronx de forma fulminante, mas voltou aos holofotes ao direcionar duras provocações a Islam Makhachev, dono do cinturão dos meio-médios, ampliando ainda mais uma das rivalidades mais comentadas da atualidade no MMA.



Conhecido pelo estilo agressivo dentro e fora do cage, Topuria deixou claro que sua animosidade não se limita apenas ao campeão russo. O atleta também incluiu Khabib Nurmagomedov em seu discurso, demonstrando total desprezo pelo clã do Daguestão. Para "El Matador", a postura adotada por Makhachev e por Khabib reforça uma imagem de arrogância que, segundo ele, precisaria ser respondida dentro do octógono.



“Khabib e Makhachev são tão convencidos e arrogantes que eu adoraria finalizar Makhachev na frente do Khabib. Se ele quiser, também pisaria na cabeça de Khabib com prazer”, disparou Topuria, em entrevista ao canal do YouTube "EldoberdanMMA", mantendo o tom provocativo que o acompanha desde sua ascensão ao topo da organização.