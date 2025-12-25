Khabib, Topuria e Makhachev estão envolvidos em nova rivalidade (Foto: Reprodução)
Conhecido pelo estilo agressivo dentro e fora do cage, Topuria deixou claro que sua animosidade não se limita apenas ao campeão russo. O atleta também incluiu Khabib Nurmagomedov em seu discurso, demonstrando total desprezo pelo clã do Daguestão. Para "El Matador", a postura adotada por Makhachev e por Khabib reforça uma imagem de arrogância que, segundo ele, precisaria ser respondida dentro do octógono.
“Khabib e Makhachev são tão convencidos e arrogantes que eu adoraria finalizar Makhachev na frente do Khabib. Se ele quiser, também pisaria na cabeça de Khabib com prazer”, disparou Topuria, em entrevista ao canal do YouTube "EldoberdanMMA", mantendo o tom provocativo que o acompanha desde sua ascensão ao topo da organização.
A origem da rivalidade entre Topuria e Makhachev remonta ao período em que o georgiano anunciou sua saída do peso-pena para competir entre os leves. Coincidentemente, pouco depois, o russo também revelou planos de subir de categoria, mirando o peso meio-médio. Para Topuria, a decisão de Makhachev teria sido motivada pelo receio de enfrentá-lo, acusação que inflamou ainda mais a troca de farpas entre os dois.
Desde então, Ilia passou a provocar publicamente o rival com frequência, enquanto Makhachev, por sua vez, já sinalizou disposição para encarar o confronto em 2026. A tensão crescente entre os atletas transformou o duelo em uma das superlutas mais aguardadas pelos fãs, especialmente pelo contraste de estilos e pelo histórico recente de ambos.
Ciente do potencial comercial e esportivo desse embate, Dana White já admitiu interesse em oficializar o confronto entre os campeões. Caso a luta saia do papel, o encontro entre Ilia Topuria e Islam Makhachev promete não apenas definir supremacia dentro da divisão, mas também colocar frente a frente duas escolas distintas do MMA, embaladas por uma rivalidade que ultrapassa o aspecto técnico e ganha contornos pessoais.
