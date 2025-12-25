Valentim Castellanos - Reprodução

Publicado 25/12/2025 08:43

Com um bom cartel na temporada atual: 2 gols marcados e 3 assistências, em 9 jogos, Taty despertou o interesse de clubes do Brasil e da Inglaterra, e deve definir seu futuro em breve.



Não é a primeira vez que o diretor-técnico do Flamengo, José Boto, tenta contratar Valentín Castellanos, atacante argentino de 27 anos, jogador da Lázio com contrato vigente até junho de 2028.



Em meados deste ano, o Flamengo consultou a Lázio para abrir uma negociação pelo atleta, mas como o clube italiano estava impedido de realizar contratações devido a um transfer ban, a negociação não aconteceu.

Entretanto, o jogador sempre se mostrou favorável a uma transferência para o Flamengo, mas, segundo apuração desta coluna junto a pessoas próximas do atacante, Castellano nutre sonho maior pela Premier League.

E é aí que as negociações pelo argentino podem se tornar complicadas para o Mengão.



O West Ham não enfrenta uma boa fase na Premier League e sonha com os gols de Taty Castellanos para sair da incômoda 18ª colocação.



Os Hammers iniciaram conversas com a Lázio para tentar a transferência do atacante, que pode chegar até a 40 milhões de euros, criando mais um obstáculo para o Flamengo na tentativa de conseguir substituir Juninho, recém-negociado com o Pumas do México.



O Flamengo não chegou a apresentar uma proposta formal à Lázio, mas mantinha conversas com o staff do jogador.



Os próximos dias podem ser decisivos para o atacante argentino definir sua nova casa a partir de 2026, ou até mesmo conseguir uma renovação para permanecer na equipe italiana.