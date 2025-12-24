BAP apresenta resultados do primeiro ano de mandato de sua gestão no Flamengo - Reprodução Flamengo TV

Publicado 24/12/2025 07:10

Na noite desta terça-feira (23), o presidente do Flamengo, Luís Eduardo Baptista, o BAP, se reuniu com conselheiros do clube na Gávea, para apresentar um balanço do primeiro ano de sua gestão à frente do "Mais Querido".



Apesar de satisfazer a todos com informações sólidas de uma gestão que alavancou o clube para um faturamento superior a 2 bilhões de reais, R$ 2,071, para se ter o número exato, o mandatário rubro-negro, porém, não tocou no nome de Filipe Luís, nem no estágio em que se encontram as negociações para a renovação contratual do atual treinador do Mengão, enquanto as câmeras da Flamengo TV estavam ligadas.



Entretanto, a coluna conseguiu informações de fontes que participaram da reunião, que confirmaram que BAP está otimista em anunciar Filipe Luís nas próximas horas.



Segundo uma das fontes, BAP teria dito que o Flamengo não passaria o Natal sem um treinador e que, se dependesse apenas dele, esse treinador seria Filipe Luís.



A frase dita pelo presidente rubro-negro demonstra otimismo com a permanência de Filipe Luís e joga a pressão para o lado do treinador, que já teria, inclusive, confidenciado a jogadores mais próximos que deve aceitar a proposta do Flamengo e seguir no cargo em 2026.



BAP, José Boto e Jorge Mendes, empresário de Filipe Luís, trataram nos últimos dias das diferenças financeiras, envolvendo salário, bônus por premiações, além dos valores da multa rescisória para clubes europeus, e a informação que obtivemos é que, nas últimas 24 horas, as partes se aproximaram muito de um denominador comum.



A expectativa é que o anúncio aconteça ainda nesta quarta-feira (24), como um presente de Natal para a nação rubro-negra.