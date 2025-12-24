BAP apresenta resultados do primeiro ano de mandato de sua gestão no FlamengoReprodução Flamengo TV
Apesar de satisfazer a todos com informações sólidas de uma gestão que alavancou o clube para um faturamento superior a 2 bilhões de reais, R$ 2,071, para se ter o número exato, o mandatário rubro-negro, porém, não tocou no nome de Filipe Luís, nem no estágio em que se encontram as negociações para a renovação contratual do atual treinador do Mengão, enquanto as câmeras da Flamengo TV estavam ligadas.
Segundo uma das fontes, BAP teria dito que o Flamengo não passaria o Natal sem um treinador e que, se dependesse apenas dele, esse treinador seria Filipe Luís.
A frase dita pelo presidente rubro-negro demonstra otimismo com a permanência de Filipe Luís e joga a pressão para o lado do treinador, que já teria, inclusive, confidenciado a jogadores mais próximos que deve aceitar a proposta do Flamengo e seguir no cargo em 2026.
A expectativa é que o anúncio aconteça ainda nesta quarta-feira (24), como um presente de Natal para a nação rubro-negra.
