Rayan em treino do VascoMatheus Lima / Vasco
Vasco espera venda recorde por Rayan, afirma jornal espanhol
Atacante, de 19 anos, foi o destaque do clube carioca no ano
Vasco avança em tratativas por novo investidor da SAF pensando em 2026
Filho de José Lamacchia, dono da Crefisa, é apontado como interessado em assumir o futebol Cruz-maltino
Vasco sonda e pode voltar à carga por atacante do Fortaleza
Jogador, de 29 anos, é sonho antigo do clube
Staff de Rayan rechaça destinos periféricos e vê atacante atuando em 'primeiro nível'
Atacante, de 19 anos, é o grande destaque do Vasco
Vasco deve exercer opção de compra por Carlos Cuesta, afirma jornalista turco
Jogador, de 26 anos, está emprestado pelo Galatasaray
Pedrinho não deseja disputar reeleição no Vasco no fim de 2026
Dirigente, de 48 anos, está desgastado com a polícia do clube
