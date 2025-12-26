Rayan em treino do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Publicado 26/12/2025 09:00

Rio - O interesse de clubes europeus pelo atacante Rayan, de 19 anos, vem repercutindo na imprensa do Velho Continente. O jornal espanhol "AS" destacou o nível do jovem e afirmou que o Vasco acredita que fará uma venda recorde na operação envolvendo o jogador.

"No Brasil, a expectativa é grande: Rayan será uma venda recorde. O Vasco da Gama prepara-se para uma venda recorde para impulsionar o desempenho do clube, que esteve perto de conquistar um título importante como a Copa e espera evoluir em 2026. Até agora, a transferência mais cara foi a de Paulinho para o Bayer Leverkusen por € 18,5 milhões, seguida de perto pela de Andrey Santos para o Chelsea por € 12,5 milhões. A venda de Rayan ultrapassaria significativamente esses valores", disse o diário.

O Cruz-Maltino pediu algo em torno de 50 milhões de euros (cerca de R$ 325 milhões) para o Zenit, da Rússia, para negociar Rayan. O clube ofereceu 31 milhões de euros fixos (cerca de R$ 202,10 milhões), mais 4 milhões de euros em metas (R$ 26,08 milhões). O Vasco rejeitou.

"Rayan teve uma temporada magnífica, terminando como artilheiro da Copa com cinco gols. Além disso, marcou 14 gols no Brasileirão, marca superada apenas por Vítor Roque, De Arrascaeta e Kaio Jorge", finalizou o "AS".