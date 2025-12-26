O presidente Pedrinho tenta ajustar o Vasco financeiramente - Lucas Felbinger/ arquivo o dia

O presidente Pedrinho tenta ajustar o Vasco financeiramenteLucas Felbinger/ arquivo o dia

Publicado 26/12/2025 08:45

Rio - O Vasco negocia a venda da SAF pensando em 2026. O interessado é Marcos Faria Lamacchia, filho de José Lamacchia, dono da Crefisa e marido de Leila Pereira, atual presidente do Palmeiras. A informação foi divulgada pelo jornalista Lucas Pedrosa na última quinta-feira (25).

Leia mais: Vasco sonda e pode voltar à carga por atacante do Fortaleza

O Cruz-Maltino está sem um investidor há cerca de um ano e meio, desde o afastamento da 777 Partners. Com isso, a torcida vascaína pode receber uma boa notícia neste fim de ano. A boa relação de José Lamacchia com a diretoria de Pedrinho pesa a favor da negociação, e o empresário de 47 anos conta com o entusiasmo do pai para avançar na possível compra do futebol do clube.

Além disso, José Lamacchia acompanha de perto os últimos passos do Vasco, desde a ação movida para retirar o controle da 777 até a homologação da recuperação judicial, ocorrida no último domingo (21).

Atualmente, a divisão de ações da SAF vascaína é a seguinte: 30% pertencem ao clube associativo, 31% à 777, adquiridos por meio de aportes desde 2022, e 39% seguem em discussão na arbitragem. Para vender a parte que está em litígio, será necessário um acordo entre as partes ou uma decisão judicial favorável ao Vasco.

Recentemente, o clube obteve um empréstimo de R$ 80 milhões junto à Crefisa. No entanto, é provável que a diretoria cruz-maltina recorra novamente a um empréstimo do tipo DIP, modalidade voltada a empresas em recuperação judicial, no início de 2026, buscando um respiro financeiro. Há a possibilidade de que, mais uma vez, a empresa de José Lamacchia, em sociedade com Leila Pereira, apareça como candidata a aportar recursos na SAF.