Paulo Henrique é lateral do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Paulo Henrique é lateral do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 27/12/2025 09:00

Rio - Um dos destaques do Vasco na temporada, o lateral-direito Paulo Henrique, de 29 anos, pode não permanecer no clube carioca no ano que vem. De acordo com informações do canal "Atenção Vascaínos", o Cruz-Maltino não trata o atleta como inegociável.

Até o momento houve sondagens de outros clubes e dependendo da situação, o clube carioca pode abrir conversas para uma venda. De acordo com o portal "Transfermarkt", Paulo Henrique está avaliado em 6 milhões (aproximadamente R$ 39 milhões).

Recentemente, Paulo Henrique assinou sua renovação até o fim de 2028. Na última temporada, o lateral do Vasco disputou 58 jogos até o momento na temporada, com quatro gols e oito assistências.

O bom rendimento pelo Cruz-Maltino o fez receber oportunidades com Carlo Ancelotti. Paulo Henrique marcou, inclusive, na derrota da seleção brasileira para o Japão em amistoso disputado em outubro.