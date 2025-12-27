Paulo Henrique é lateral do VascoMatheus Lima / Vasco

Rio - Um dos destaques do Vasco na temporada, o lateral-direito Paulo Henrique, de 29 anos, pode não permanecer no clube carioca no ano que vem. De acordo com informações do canal "Atenção Vascaínos", o Cruz-Maltino não trata o atleta como inegociável. 
Até o momento houve sondagens de outros clubes e dependendo da situação, o clube carioca pode abrir conversas para uma venda. De acordo com o portal "Transfermarkt", Paulo Henrique está avaliado em 6 milhões (aproximadamente R$ 39 milhões).
Recentemente, Paulo Henrique assinou sua renovação até o fim de 2028. Na última temporada, o lateral do Vasco disputou 58 jogos até o momento na temporada, com quatro gols e oito assistências.
O bom rendimento pelo Cruz-Maltino o fez receber oportunidades com Carlo Ancelotti. Paulo Henrique marcou, inclusive, na derrota da seleção brasileira para o Japão em amistoso disputado em outubro.
Paulo Henrique terminou 2025 em alta, mas pode sair em caso de proposta
