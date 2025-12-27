Douglas Luiz com a camisa do Nottingham Forest - Divulgação / Nottingham Forest

Publicado 27/12/2025 20:20

Rio - A contratação de um volante é prioridade para o Vasco em 2025. Um dos nomes que vem sendo monitorados pelo clube é o de Douglas Luiz, de 27 anos, que atualmente defende o Nottingham Forest, da Inglaterra. As informações são do jornalista Joel Silva.

Não existe uma negociação e o monitoramento não começou agora. Considerado muito bem avaliado ainda no futebol europeu, Douglas Luiz já compartilhou que tem o desejo de atuar com Philippe Coutinho e de um dia voltar ao clube que o revelou.

O volante foi emprestado pela Juventus ao clube inglês e até o momento entrou em campo em dez jogos na temporada, dando uma assistência. O atleta vem de uma temporada bastante ruim pela Velha Senhora.

Douglas Luiz foi revelado pelo Vasco e vendido em 2017 para o Manchester City. O seu principal momento no futebol foi defendendo o Aston Villa. Depois de cinco temporadas no clube inglês, ele acabou sendo vendido para a Juventus.