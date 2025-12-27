Maracanã recebeu a 21ª edição do Jogo das Estrelas neste sábado - Érica Martin / Agência O Dia

Rio - O já tradicional Jogo das Estrelas contou neste sábado (27), no Maracanã, com o protagonismo de sempre de Zico, promotor da festa, e também de jogadores do elenco do Flamengo, que conquistou neste ano os títulos do Carioca, Supercopa Rei, Brasileiro e Libertadores. O Galinho, ao lado de Júnior, também ídolo do Flamengo e parte do time campeão mundial de 1981, levantaram os troféus da Série A e da Libertadores ao lado dos atletas Léo Ortiz, Jorginho e Pedro, que também participaram da festa.

O Maracanã recebeu 37.442 torcedores para acompanhar a 21º edição do evento. A partida, que tem cunho beneficente terminou com vitória da equipe vermelha por 10 a 6 sobre a equipe branca. Porém, os torcedores e as estrelas fizeram uma grande festa, independente do placar.

Além das estrelas do Flamengo, outros grandes nomes do futebol marcaram presença na festa como Romário, Renato Gaúcho, Adriano Imperador, Petkovic, Rafinha, Denílson, Paolo Guerrero, Cristian, Toró, Berrío, Verón, Nuno Gomes, Obina, Leonardo, Valdo, Ronaldo Angelim, Juan, Zé Roberto, Gilberto, Angelina, Luany e Breno Bidon.

Antes da partida principal da noite começar houve também a preliminar que contou com a presença de famosos, que ficaram conhecidos não pelo que fizeram dentro de campo. Foram eles: Em campo, participaram da disputa esportiva nomes como Diogo Nogueira, MC Poze do Rodo, Eike Duarte, José Aldo, Xamã, Ruan Aguiar e Iran Malfitano.