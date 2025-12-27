Maracanã recebeu a 21ª edição do Jogo das Estrelas neste sábadoÉrica Martin / Agência O Dia
Jogo das Estrelas tem festa com taças do Flamengo e clima de alegria no Maracanã
Zico promoveu a 21ª edição do seu tradicional evento
Vasco monitora situação de Douglas Luiz, que defende o Nottingham Forest
Jogador, de 27 anos, tem o sonho de jogar com Philippe Coutinho
Zico exalta temporada do Flamengo e pede atenção em 2026: 'Todo mundo vai querer ganhar'
Galinho promoveu o 'Jogo das Estelas' neste sábado
Zubeldía indica e Fluminense busca volante de porte físico alto
Tricolor está atento às opções do mercado
Com sondagens de clubes da Série A, Jeffinho deixará o Botafogo em 2026
Atacante, de 25 anos, entrou em campo em 26 jogos neste ano
Fluminense leva vantagem sobre rivais em conversas com meia argentino, diz jornalista
Flamengo e Botafogo também teriam interesse
