Jeffinho em treino do Botafogo - Vítor Silva/ BFR

Jeffinho em treino do BotafogoVítor Silva/ BFR

Publicado 27/12/2025 19:20

Rio - O atacante Jeffinho, de 25 anos, não seguirá no Botafogo no ano que vem. De acordo com informações da "ESPN", o martelo sobre o futuro do atleta foi batido. Ele tem sondagens de clubes da Série A, da China, Rússia e Emirados Árabes Unidos.

Jeffinho retornou ao Botafogo por empréstimo em janeiro de 2024, após rápida passagem pelo Lyon. Em dezembro do mesmo ano, o Glorioso comprou seus direitos econômicos por cerca de R$ 34 milhões, segundo o clube francês.

Entretanto, ao longo de 2025, o atacante demonstrou dificuldade de recuperar o bom futebol após ficar seis meses longe do gramado por causa de uma cirurgia no joelho direito e uma infecção, no fim do ano passado.

No total, Jeffinho fez 26 jogos pelo Botafogo em 2025, sendo 12 como titular, marcou dois gols e deu quatro assistências. O atacante fez parte do elenco campeão da Libertadores e do Brasileiro no ano passado.