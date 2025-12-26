Lucas Halter é zagueiro do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Rio - O Botafogo acertou, na última quinta-feira (25), a saída do zagueiro Lucas Halter para o Houston Dynamo, dos Estados Unidos. O negócio foi fechado por US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 8,2 milhões) por 70% dos direitos econômicos, e o jogador de 25 anos assinará contrato por cinco temporadas com o clube norte-americano.
Halter estava emprestado ao Vitória em 2025 e já tratava uma possível permanência no clube baiano. No entanto, o time dos Estados Unidos apresentou uma proposta considerada irrecusável, e o Vitória não conseguiu igualar os valores. O Rubro-Negro receberá 10% do montante como “taxa de vitrine”.

O Houston Dynamo também acertou, nos últimos dias, a contratação de outros brasileiros. A equipe encaminhou a contratação do meia Gustavo Dohmann, de 20 anos, que pertencia ao Fluminense, e o ponta Guilherme, artilheiro do Santos na temporada. O elenco ainda conta com brasileiros como Antônio Carlos, Junior Urso, José Artur e Felipe Andrade.
Pelo Vitória, Lucas Halter conquistou a titularidade absoluta na temporada e foi peça importante na permanência da equipe na Série A. O zagueiro disputou 48 jogos e marcou oito gols.