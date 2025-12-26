Vitinho em treino do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Vitinho em treino do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 26/12/2025 18:50

Rio - Um dos principais jogadores do Botafogo, o lateral-direito Vitinho, de 26 anos, está na mira de dois clubes da Série A. De acordo com informações da "ESPN", o Atlético-MG e o São Paulo tem interesse na contratação do jogador.

O clube mineiro estaria em vantagem porque teria condições financeiras de fazer uma proposta mais vantajosa. Porém, o Botafogo não teria interesse de negociar Vitinho. Recentemente, o próprio lateral disse que gostaria de seguir no clube carioca.

"Não posso pensar em sair do Botafogo. Sou jogador e vivo o Botafogo. Tudo que eu faço, tenho e vivo hoje é por causa do Botafogo. Sou muito grato a todos. Tudo que vivo hoje é pelo Botafogo. Estou sempre dando meu melhor. Todos nós queremos colocar o clube na Libertadores. A torcida merece. Tudo que eu penso é ficar no Botafogo", disse em entrevista ao "Globo Esporte".

Vitinho tem contrato com o Botafogo até agosto de 2029 e foi adquirido em 2024 por 8 milhões de euros fixos e mais 2 milhões de euros (total de R$ 61,5 milhões è época).