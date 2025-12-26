Alexander Barboza em treino do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 26/12/2025 21:50

Rio - Recebendo assédio de muitos clubes em relação aos seus jogadores, o Botafogo tenta a renovação com o zagueiro Alexander Barboza, de 30 anos. O argentino tem recebido sondagens o que vem preocupando o clube carioca. As informações são da "ESPN".

O jogador tem contrato com o Botafogo até o fim do ano que vem. Caso não renove, Alexander Barboza poderá deixar o clube carioca de graça, assinando um pré-contrato, a partir do meio da temporada de 2026.

Nos últimos dias, uma equipe dos Emirados Árabes Unidos comunicou ao estafe de Barboza que pretende apresentar uma oferta de compra. O Botafogo, porém, não tem interesse em negociá-lo.

O zagueiro chegou ao Botafogo no ano passado e foi peça fundamental nos títulos do Brasileiro e da Libertadores de 2024. No total, ele atuou por 98 jogos, anotou dois gols e deu um assistência pelo Alvinegro.