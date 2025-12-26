Capitão do Botafogo, Marlon Freitas segura o Troféu Larry O'BrienVítor Silva/Botafogo
Durante a conversa com o dirigente, Marlon Freitas argumentou que a proposta era muito boa para sua carreira. Com vínculo até o fim de 2026, o Glorioso inicialmente tinha interesse na renovação do volante. No entanto, a diretoria alvinegra considerou os valores salariais oferecidos pelo Palmeiras muito altos para tentar igualar e manter o jogador.
Marlon Freitas chegou ao clube em janeiro de 2023, tornou-se titular absoluto e capitão da equipe. O volante esteve presente nas campanhas dos títulos da Libertadores e do Brasileirão em 2024, sendo um dos principais nomes do elenco. Ao todo, disputou 186 partidas, com cinco gols e 18 assistências.
