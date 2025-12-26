Capitão do Botafogo, Marlon Freitas segura o Troféu Larry O'BrienVítor Silva/Botafogo

Rio - Marlon Freitas se reuniu virtualmente nesta sexta-feira (26) com o dono da SAF do Botafogo, John Textor, e pediu sua liberação para assinar com o Palmeiras. Textor aceitou o pedido do volante de 30 anos, e agora os clubes trocam minutas para oficializar a transferência. A informação foi divulgada inicialmente pelo "GE".
O volante assinará contrato de três anos com o Alviverde, e o clube carioca receberá 6 milhões de dólares (cerca de R$ 33,2 milhões), um milhão a mais do que a proposta inicial.

Durante a conversa com o dirigente, Marlon Freitas argumentou que a proposta era muito boa para sua carreira. Com vínculo até o fim de 2026, o Glorioso inicialmente tinha interesse na renovação do volante. No entanto, a diretoria alvinegra considerou os valores salariais oferecidos pelo Palmeiras muito altos para tentar igualar e manter o jogador.
Marlon Freitas chegou ao clube em janeiro de 2023, tornou-se titular absoluto e capitão da equipe. O volante esteve presente nas campanhas dos títulos da Libertadores e do Brasileirão em 2024, sendo um dos principais nomes do elenco. Ao todo, disputou 186 partidas, com cinco gols e 18 assistências.
Marlon Freitas é peça fundamental no Botafogo
Capitão do Botafogo, Marlon Freitas segura o Troféu Larry O\'Brien
Marlon. Treino do Botafogo, Esoaco Lonier. 10 de Marco de 2025, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra.
Marlon Freitas em ação durante treino do Botafogo nesta segunda-feira (11)