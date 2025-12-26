Marlon Freitas é peça fundamental no BotafogoVitor Silva / Botafogo
O Botafogo tenta a contratação do zagueiro Ferraresi e, caso a negociação avance, o São Paulo deseja a inclusão de um jogador do clube carioca para sacramentar o acordo. Um dos nomes cotados era o lateral-direito Vitinho, mas o Glorioso faz jogo duro. No entanto, caso se concretize a venda de Marlon Freitas, o clube precisará repor o meio-campo, e o São Paulo entende que Pablo Maia seria um bom nome para viabilizar a negociação pelo lateral.
O Palmeiras demonstrou interesse em Marlon Freitas na última quarta-feira (24), e a venda giraria em torno de 5 milhões de euros (cerca de R$ 32,5 milhões). No entanto, de acordo com o "GE", o Botafogo só aceitaria negociar o jogador caso haja interesse do próprio volante. Marlon Freitas chegou ao clube em 2023 e esteve presente nas campanhas da Libertadores e do Brasileirão de 2024.
