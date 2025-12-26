Marlon Freitas é peça fundamental no Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Marlon Freitas é peça fundamental no BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 26/12/2025 10:10

Rio - Com a possível venda de Marlon Freitas ao Palmeiras, o “pacotão” de trocas entre São Paulo e Botafogo pode voltar à pauta. Nesse cenário, a contratação de Pablo Maia, que já esteve envolvido em negociações entre os dois clubes, surge como opção de reposição no meio-campo do clube carioca. A informação foi divulgada pela ESPN na última quinta-feira (25).

Leia mais: Inter Miami também teria interesse na contratação de Marlon Freitas

Inicialmente, cada clube planejava enviar três jogadores ao outro. Porém, no entendimento das partes, cada caso possui particularidades, e as tratativas passaram a ser divididas em negociações independentes.



O Botafogo tenta a contratação do zagueiro Ferraresi e, caso a negociação avance, o São Paulo deseja a inclusão de um jogador do clube carioca para sacramentar o acordo. Um dos nomes cotados era o lateral-direito Vitinho, mas o Glorioso faz jogo duro. No entanto, caso se concretize a venda de Marlon Freitas, o clube precisará repor o meio-campo, e o São Paulo entende que Pablo Maia seria um bom nome para viabilizar a negociação pelo lateral.



Além de Vitinho, Ferraresi e Pablo Maia, outros nomes como o meia Rodriguinho, do São Paulo, e os botafoguenses Savarino e Joaquín Correa também teriam sido citados nas conversas.



O Palmeiras demonstrou interesse em Marlon Freitas na última quarta-feira (24), e a venda giraria em torno de 5 milhões de euros (cerca de R$ 32,5 milhões). No entanto, de acordo com o "GE", o Botafogo só aceitaria negociar o jogador caso haja interesse do próprio volante. Marlon Freitas chegou ao clube em 2023 e esteve presente nas campanhas da Libertadores e do Brasileirão de 2024.