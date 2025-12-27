Botafogo tem interesse em RubensFoto: Pedro Souza/Atlético-mg
A equipe carioca, após consultar o staff do jogador, a tendência é procurar o clube russo para entender os valores pedidos e avançar na negociação. Além do Botafogo, Cruzeiro e Corinthians também sondam a situação do lateral-esquerdo.
Revelado pelo Galo, o jogador de 24 anos atuou no time profissional por cinco temporadas até ser transferido ao Dínamo Moscou por 9 milhões de euros (cerca de R$ 78 milhões), neste ano. Rubens fez parte do elenco do Atlético-MG campeão do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil em 2021 e também conquistou a Supercopa do Brasil em 2022.
Com contrato até 2030 com o Dínamo Moscou, o lateral disputou 17 partidas na atual temporada, 15 como titular, e ainda não teve participação direta em gols. No Campeonato Russo, o clube ocupa a 10ª colocação, com 18 pontos.
