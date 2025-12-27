Júlio Romão defende o Ferencvárosi, da HungriaAttila Kisbenedek / AFP

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - O Botafogo descartou as contratações dos volantes Júlio Romão, do Ferencváros, da Hungria, e Pedro Bicalho, do Qarabag, do Azerbaijão, além do atacante Gleiker Mendoza, que atua no Kryvbas, da Ucrânia. O Alvinegro tentou avançar nas negociações por reforços mas as conversas não evoluíram. As informações são da 'ESPN'.
No caso dos volantes, o Glorioso chegou a apresentar propostas formais aos clubes da Hungria e do Azerbaijão, porém não houve acordo entre as partes.
Para o setor ofensivo, Mendoza era avaliado como uma oportunidade de mercado, mas, assim como nas outras negociações, as conversas não tiveram avanço e foram descartadas pela diretoria carioca.
O Botafogo tem feito uma reavaliação para pensar em novos reforços no mercado de transferências. Outros nomes que despertam o interesse do clube são Rubens, do Dínamo Moscou, da Rússia, e Maher Carrizo, do Vélez Sarsfield, da Argentina. 
Você pode gostar
Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.