Alexander Barboza em treino do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 27/12/2025 22:20

Rio - Em negociações para renovar o contrato com o zagueiro Alexander Barboza, de 29 anos, o Botafogo está otimista em relação ao acerto. O argentino é visto como peça fundamental no elenco, e o clube carioca não deseja perdê-lo. As informações são do "Canal do TF".

Novo técnico alvinegro, Martín Anselmi gosta do jogador e conta com ele para a temporada. Além disso, o próprio Alexander Barboza também já deixo claro sua intenção de permanecer no clube.

O jogador tem contrato com o Botafogo até o fim do ano que vem. Caso não renove, Alexander Barboza poderá deixar o clube carioca de graça, assinando um pré-contrato, a partir do meio da temporada de 2026. Nos últimos dias, uma equipe dos Emirados Árabes Unidos comunicou ao estafe de Barboza que pretende apresentar uma oferta de compra. O Botafogo, porém, não tem interesse em negociá-lo.

O zagueiro chegou ao Botafogo no ano passado e foi peça fundamental nos títulos do Brasileiro e da Libertadores de 2024. No total, ele atuou por 98 jogos, anotou dois gols e deu um assistência pelo Alvinegro.