Alexander Barboza em treino do BotafogoVitor Silva / Botafogo
Botafogo adota otimismo com renovação de Alexander Barboza
Zagueiro, de 29 anos, tem contrato até o fim do ano
Com sondagens de clubes da Série A, Jeffinho deixará o Botafogo em 2026
Atacante, de 25 anos, entrou em campo em 26 jogos neste ano
Botafogo não chega a acordo com trio e desiste de negociações
Alvinegro buscará novos nomes no mercado
Botafogo avalia contratação de lateral ex-Atlético-MG
Rubens atua no Dínamo Moscou e já sinalizou positivamente para avançar na negociação
Com assédio árabe, Botafogo tenta avançar em negociações para renovar com Alexander Barboza
Zagueiro, de 30 anos, tem contrato até o fim de 2026
Lateral-direito do Botafogo, Vitinho entra na mira de dois clubes da Série A
Jogador, de 26 anos, tem contrato até agosto de 2029
