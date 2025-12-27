Maracanã recebeu a 21ª edição do Jogo das Estrelas neste sábado - Érica Martin / Agência O Dia

Publicado 27/12/2025 20:03 | Atualizado 27/12/2025 20:03

Rio - Maior ídolo da história do Flamengo, Zico, exaltou a temporada de 2025 do clube carioca. O Galinho, que promoveu o "Jogo das Estrelas", neste sábado no Maracanã, afirmou que o elenco terá que ter cuidado para viver um novo ano de glória em 2026.

"Marcou história. No ano que vem eles têm que estar mais atentos. Os adversários vão vir com faca nos dentes, todo mundo vai querer ganhar do Flamengo", afirmou o Galinho.

Em 2025, o Flamengo conquistou quatro títulos sob o comando de Filipe Luís: um Carioca, uma Supercopa Rei, uma Brasileiro e uma Libertadores.

Presente no Maracanã, Zico, foi como sempre ovacionado pelos torcedores que compareceram à festa. Esta foi a 21ª edição do Jogos das Estrelas, evento beneficente organizado pelo Galinho.