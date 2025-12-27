Jorginho se prepara para entrar em campo no 'Jogo das Estrelas' - Érica Martin

Jorginho se prepara para entrar em campo no 'Jogo das Estrelas'

Publicado 27/12/2025 17:55

Rio - Presente no "Jogo das Estrelas", o volante Jorginho, de 34 anos, afirmou que a presença de Filipe Luís no comando do Flamengo na próxima temporada é importante. O veterano ressaltou o trabalho feito pelo técnico e disse que uma mudança no comando alteraria bastante a configuração para 2026.

"Acredito que a permanência dele significa a continuidade de um trabalho que já tem mais de um ano. Caso venha um treinador novo é tudo diferente. Você precisa entrar em uma nova dinâmica. Não tem como garantir como será, vira um ponto de interrogação", disse o volante.

Filipe Luís assumiu o comando do Flamengo em outubro de 2024. Naquele mesmo ano, o treinador se sagrou campeão da Copa do Brasil. Em 2025, o Rubro-Negro conquistou o Carioca, a Supercopa Rei, o Brasileiro e a Libertadores.

Com contrato até o fim do ano, as partes estão discutindo uma renovação e a continuidade do técnico no comando do Flamengo é incerta.