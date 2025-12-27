Jorginho se prepara para entrar em campo no 'Jogo das Estrelas'Érica Martin
Jorginho reforça importância de continuidade de Filipe Luís: 'Um técnico novo é tudo diferente'
Flamengo ainda negocia permanência do comandante
Flamengo pode receber oferta de R$ 163 milhões por Carrascal
Rubro-Negro rejeitou proposta de R$ 130 milhões
Zico exalta temporada do Flamengo e pede atenção em 2026: 'Todo mundo vai querer ganhar'
Galinho promoveu o 'Jogo das Estelas' neste sábado
Júnior pede valorização para Filipe Luís e Denílson crê que Flamengo não deve fazer 'loucuras'
Ex-jogadores compareceram ao 'Jogo das Estrelas' no Maracanã
Rafinha vê Flamengo de 2025 com mais elenco que 2019: 'Bateram recordes'
Ex-lateral também falou sobre finais contra Liverpool e PSG
Léo Ortiz desmente que se negou a cobrar pênalti na final do Intercontinental
Zagueiro, de 29 anos, esteve em campo contra o PSG
