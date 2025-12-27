Rafinha participou do 'Jogo das Estrelas' - Érica Martin / Agência O Dia

Rio - Presente no "Jogo das Estrelas", o ex-lateral-direito Rafinha, de 40 anos, abordou as diferenças entre o elenco do Flamengo de 2019, que conquistou Brasileiro e Libertadores, e o atual que repetiu a dose na temporada de 2025. Na opinião do ex-atleta, o atual grupo tem mais opções que a equipe comandada por Jorge Jesus.

"As duas são grandes equipes, dois plantéis de muita qualidade. O elenco de 2025 tem muitas opções a mais, aí facilita para o treinador, que é o Filipe. Era um futebol diferente de hoje. Em 2019, a gente entrava em campo com a sensação de que iria ganhar, isso mexe com o torcedor, quando a confiança está lá em cima, isso é bom demais. Os adversários vinham enfrentar a gente e se retrancavam. Mas, tem que respeitar o time de 2025, bateram recordes. Quando se ganhar Brasileiro e Libertadores juntos é algo incrível", disse o ex-lateral-direito.

Rafinha também abordou a final do Mundial de Clubes de 2019, quando o Flamengo perdeu para o Liverpool na prorrogação por 1 a 0, e a decisão do Intercontinental deste ano (Rubro-Negro foi derrotado nos pênaltis para o PSG). Na opinião do ex-lateral-direito, a equipe de Klopp era mais ajeitada que a de Luis Enrique.

"Foram finais muito diferentes. Os dois jogos foram parelhos. Os sistemas de jogo foram bem diferentes. O PSG é um time de aproximação e posse de bola. O Liverpool era um time de transição. Mas me parece que vendo 2019, o Liverpool estava com a confiança mais em cima e mais redondo que o PSG", afirmou.