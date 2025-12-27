Júnior (á direita) ao lado de Petkovic - Hugo Perruso / Agência O Dia

Júnior (á direita) ao lado de PetkovicHugo Perruso / Agência O Dia

Publicado 27/12/2025 18:29 | Atualizado 27/12/2025 18:29

Rio - Presente do "Jogo das Estrelas", neste sábado (27) no Maracanã, Júnior, o Maestro, defendeu uma valorização salarial para Filipe Luís, depois da temporada excelente pelo Flamengo. Na opinião do ídolo rubro-negro, a diretoria deve fazer todo o esforço possível para manter o técnico.

"Naturalmente o salário dele era defasado em relação à responsabilidade e tudo que ele tinha quando ele iniciou, vamos dizer, toda essa campanha. Houve a valorização com a conquista dos títulos. E isso, dentro do regime profissional que a gente vive, é mais do que natural que ele queira uma valorização, e o Flamengo queira", disse.

Júnior afirmou que uma possível saída de Filipe Luís teria um grande impacto para o Flamengo, que na temporada de 2025, conquistou o Carioca, a Supercopa Rei, o Brasileiro e da Libertadores.

"Eu acho que é sentar na mesa, sentar para conversar, porque seria, acho, uma perda grande para o Flamengo. Principalmente pelo ano que a gente viu, em termos de conquistas, identificação e empatia. Ele é um ex-atleta do clube, conhece perfeitamente tudo isso, e acho que por isso que deu certo", afirmou.

Também presente no evento, Denílson, pentacampeão com a seleção brasileira em 2002, o ex-atacante tem uma opinião diferente e afirmou que o Flamengo deve considerar a questão financeira e não fazer loucuras.

"O Flamengo está tendo uma sensibilidade de não dar um passo maior que a perna. O clube está em uma situação financeiramente estável, mas não pode fazer loucuras, a gente não sabe o dia de amanhã. Dá orgulho ver o Flamengo do jeito que está, depois de tudo que passou, mas é importante ter coerência nas suas decisões", disse Denílson.