“Claro que jogaria. Ele começou pelo lado esquerdo e veio chegando para o meio. Eu comecei pela direita e vim chegando para o meio (risos). Jogava com Tita, Lico, Adílio... O importante é todo mundo estar bem e com vontade de querer fazer isso, treinado para fazer. Quanto mais talento, melhor, mais qualidade. Você já sabe de onde a bola vem, pode ir no escuro que ela vai chegar”, disse Zico.
Arrascaeta, neste ano, foi peça fundamental do ataque Rubro-Negro. Na temporada, o meia disputou 64 partidas, 56 como titular, e marcou 25 gols, além de distribuir 20 assistências. O uruguaio teve papel decisivo na campanha do título do Campeonato Brasileiro, competição da qual foi artilheiro.
O uruguaio chegou ao Flamengo em 2019 e, desde então, conquistou 17 títulos com a camisa rubro-negra. O feito fez com que o meia ultrapassasse Zico em número de conquistas pelo clube, tornando-se o maior campeão da história do Flamengo.
A excelente temporada também colocou o uruguaio como finalista do prêmio “Rei da América”. Ele concorre com Lionel Messi, do Inter Miami, e Adrián Martínez, do Racing. O resultado será divulgado no próximo dia 31.
