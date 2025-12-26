Artur Jorge nos tempos de Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Artur Jorge nos tempos de BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 26/12/2025 18:10

Rio - A renovação de contrato de Filipe Luís é prioridade no Flamengo, mas o clube carioca já trabalha com um "Plano B". De acordo com informações do jornalista Venê Casagrande, o Rubro-Negro avalia positivamente Artur Jorge, que atualmente trabalha no Al-Rayyan, do Catar.

O português tem contrato com a equipe catari até 2027 e a clausula de rescisão é de 6 milhões de euros (R$ 39 milhões). Ele assumiu o controle do Al-Rayyan no começo deste ano.

Artur Jorge, de 53 anos, viveu seu principal momento na carreira em 2024. O treinador chegou ao Botafogo e conquistou o título do Campeonato Brasileiro e da Libertadores pelo Alvinegro e deixou deixou o futebol carioca.

O Flamengo segue priorizando a renovação de contrato de Filipe Luís. O técnico tem contrato até o próximo dia 31 e pede uma valorização salarial para permanecer no Rubro-Negro em 2026.