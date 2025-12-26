"Taty" Castellanos é jogador da Lazio - Divulgação / Lazio

Publicado 26/12/2025 08:00 | Atualizado 26/12/2025 14:35

Rio - O atacante Valentín "Taty" Castellanos, de 27 anos, voltou a pauta do Flamengo. De acordo com as informações do jornalista turco Ekrem Konur, o Rubro-Negro estaria disposto a desembolsar cerca de 20 milhões de euros (R$ 130,04 milhões) pelo argentino.

Apesar do investimento considerado alto, a Lazio gostaria de receber pelo menos 30 milhões de euros (algo em torno de R$ 195,06 milhões) pelo atacante. Ele tem contrato até junho de 2028.

"Taty" Castellanos ficou bastante conhecido por anotar quatros gols em uma partida entre Girona e Real Madrid pelo Campeonato Espanhol em 2023. No ano seguinte, a Lazio desembolsou 15 milhões de euros (R$ 79,5 milhões na cotação da época) para contratá-lo junto ao New York City, dos Estados Unidos.

O Flamengo tem como prioridades para a próxima temporada a contratação de um goleiro e um zagueiro. Porém, o Rubro-Negro também avalia se reforçar para o ataque.