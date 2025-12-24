Arrascaeta e Filipe Luís podem ser eleitos os melhores da América em 2025 - Gilvan de Souza/Flamengo

Arrascaeta e Filipe Luís podem ser eleitos os melhores da América em 2025Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 24/12/2025 19:43 | Atualizado 24/12/2025 19:46

Filipe Luís pode ganhar mais um troféu em 2025, mesmo sem ter mais competições pelo Flamengo na temporada. Isso porque ele está entre os finalistas do prêmio de Melhor Treinador da América em 2025,

Pelo lado de Filipe Luís, campeão da Libertadores, além do Brasileirão, da Supercopa Rei e do Carioca, os dois concorrentes são: o argentino Gustavo Costas (vencedor da Recopa com o Racing e semifinalista da Libertadores) e o compatriota Gustavo Alfaro (que comandou a arrandcada do Paraguai nas Eliminatórias, garantindo vaga na Copa do Mundo de 2026).



Já Arrascaeta tem como principal concorrente Lionel Messi, do Inter Miami e da seleção da Argentina. O outro é Adrián Martínez, do Racing.



O resultado será divulgado no dia 31 de dezembro.