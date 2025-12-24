Arrascaeta e Filipe Luís podem ser eleitos os melhores da América em 2025Gilvan de Souza/Flamengo
Filipe Luís está entre os três finalistas de prêmio de melhor técnico da América
Ele é o único brasileiro e disputará com dois argentinos
Leila Pereira critica Bap por ataque a comentarista: 'Misoginia'
Fala de presidente do Flamengo em apresentação a sócios repercutiu negativamente
Confira os planos do Flamengo para estádio próprio, Maracanã e Ninho do Urubu
Bap detalha aos sócios e aos torcedores em que pé estão os projetos de cada um
Presidente do Flamengo ataca comentarista, e Globo repudia fala
Bap criticou emissoras de TV pela falta de apoio financeiro ao futebol feminino
CBF atualiza ranking nacional de clubes para a Copa do Brasil
Flamengo mantém liderança, Corinthians sobe para segundo e Santos aparece apenas em 16º
Cruzeiro tem Tite como trunfo para tentar contratar atacante do Flamengo
Atacante, de 29 anos, tem contrato até o fim do ano
