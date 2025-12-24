Tite fechou com o Cruzeiro - Pablo Porciuncula/ AFP

Publicado 24/12/2025 08:30

Rio - Em busca da contratação de Everton Cebolinha, o Cruzeiro tem Tite como trunfo para convencer o atacante do Flamengo. De acordo com informações da "Itaiaia", o treinador acredita que o atleta deverá dar retorno imediato ao clube mineiro.

Com contrato até o fim de 2026, Everton Cebolinha deverá ser negociado pelo Flamengo. Porém, o atacante tem bastante mercado e o Rubro-Negro deseja recuperar parte do investimento que fez no atacante em 2022, quando o contratou junto ao Benfica. O clube pagou algo em torno de R$ 70 milhões.

No Flamengo, o atacante alternou bons e maus momentos. Uma das suas melhores fases, foi justamente durante a passagem de Tite pelo Rubro-Negro entre 2023 e 2024. Na temporada atual, Cebolinha ficou em baixa a maior parte do tempo, mas na reta final foi importante, entrando em jogos decisivos e sendo titular, inclusive na semifinal do Intercontinental.

No total, Cebolinha entrou em campo em 168 partidas, anotou 18 gols e deu 24 assistências. Ele fez parte do elenco em títulos importantes como Libertadores (2022 e 2025), Brasileiro (2025) e Copas do Brasil (2022 e 2024).