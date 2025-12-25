José Boto e Filipe Luís tornaram-se bem próximos no Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

vê o comandante rubro-negro mais parecido com nomes de destaque atualmente do que com Jorge Jesus e Diego Simeone, que comandaram o então jogador Filipe Luís e são referências para ele.

O diretor de futebol do Flamengo , José Boto, já declarou muitas vezes sobre o potencial de Filipe Luís e o vê muito em breve no futebol europeu. E por já ter trabalhado, enfrentado ou visto os times de muitos profissionais, o portuguêsdo que com Jorge Jesus e Diego Simeone, que comandaram o então jogador Filipe Luís e são referências para ele.

"Ele aprendeu muita coisa com Simeone, principalmente a nível de liderança e comportamentos defensivos. Mas acho... Não, tenho certeza de que ele é muito mais próximo de Guardiola (Manchester City), Arteta (Arsenal), Maresca (Chelsea), De Zerbi (Olympique de Marselha), do que do Simeone ou mesmo do Jesus. Porque tem uma forma diferente de encarar o jogo", afirmou Boto em entrevista ao podcast português 'No principio era a Bola'.

Para o dirigente do Flamengo, o estilo do time de Filipe Luís mais próximo de uma ideia de jogo de Guardiola também tem influencia de dentro da comissão técnica, do auxiliar espanhol Ivan Palanco.



"O assistente dele tem toda uma escola do Barcelona, de jogo posicional e isso nota-se no jogo do Flamengo", avaliou.