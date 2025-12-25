José Boto e Filipe Luís tornaram-se bem próximos no FlamengoGilvan de Souza / Flamengo
Dirigente do Flamengo não vê Filipe Luís como Simeone ou Jesus: 'Mais Guardiola'
Brasileiro nunca escondeu que aprendeu muito como jogador com os dois técnicos
Filipe Luís está entre os três finalistas de prêmio de melhor técnico da América
Ele é o único brasileiro e disputará com dois argentinos
Leila Pereira critica Bap por ataque a comentarista: 'Misoginia'
Fala de presidente do Flamengo em apresentação a sócios repercutiu negativamente
Confira os planos do Flamengo para estádio próprio, Maracanã e Ninho do Urubu
Bap detalha aos sócios e aos torcedores em que pé estão os projetos de cada um
Presidente do Flamengo ataca comentarista, e Globo repudia fala
Bap criticou emissoras de TV pela falta de apoio financeiro ao futebol feminino
CBF atualiza ranking nacional de clubes para a Copa do Brasil
Flamengo mantém liderança, Corinthians sobe para segundo e Santos aparece apenas em 16º
