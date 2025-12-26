Carrascal e Filipe Luís durante treino do Flamengo Gilvan de Souza / Flamengo

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - O Flamengo recebeu uma proposta de 15 milhões de euros (cerca de R$ 97,5 milhões) do Olympique, da França, pelo meia-atacante Jorge Carrascal, de 27 anos. As informações foram dadas pelo jornal francês "Sport.fr".
LEIA MAIS: José Boto projeta saída do Flamengo ao fim de 2026 e mira retorno à Europa
De acordo com a publicação, os valores são abaixo que o Flamengo deseja receber pelo colombiano. O Rubro-Negro aceitaria uma proposta de 20 milhões de euros (cerca de R$ 130 milhões) para liberá-lo.
LEIA MAIS: Barca vai zarpar! Filipe Luís não conta com três jogadores para 2026
O Flamengo acertou a contratação de Jorge Carrascal no meio da temporada. O Rubro-Negro desembolsou algo em torno de 12 milhões de euros (cerca de R$ 77 milhões) para tirá-lo do Dínamo de Moscou.
LEIA MAIS: Emerson Royal não vê rigor em cobranças e pede Flamengo humilde em 2026
Carrascal tem contrato com o clube carioca até o fim de 2029. O colombiano entrou em campo em 24 jogos, marcando três gols e deu cinco assistências pelo Flamengo, sendo campeão brasileiro e da Libertadores.