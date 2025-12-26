Carrascal e Filipe Luís durante treino do Flamengo Gilvan de Souza / Flamengo
Flamengo recebe proposta de R$ 97,5 milhões por meia-atacante
Jogador, de 27 anos, chegou ao clube no meio de 2025
Zico exalta Filipe Luís por ano histórico de Arrascaeta: 'Sabem quem decide'
Uruguaio, de 31 anos, foi eleito craque do Brasileiro e da Libertadores
Flamengo recebe proposta de R$ 97,5 milhões por meia-atacante
Jogador, de 27 anos, chegou ao clube no meio de 2025
Lazio teria recusado proposta de R$ 144 milhões do Flamengo por atacante, diz site italiano
Atacante, de 27 anos, voltou para pauta do clube carioca
Flamengo tem Artur Jorge como 'Plano B' em caso de não renovação com Filipe Luís
Treinador, de 53 anos, tem multa de R$ 39 milhões com equipe catari
Negociação com o Cruzeiro emperra, e Flamengo pode voltar à carga por Vitão
Zagueiro, de 25 anos, defende o Internacional
José Boto projeta saída do Flamengo ao fim de 2026 e mira retorno à Europa
Diretor de Futebol admite que deve ficar mais um ano no Brasil
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.