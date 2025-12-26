Zico é o maior ídolo da história do Flamengo - Reprodução / Instagram

Zico é o maior ídolo da história do FlamengoReprodução / Instagram

Publicado 26/12/2025 21:20

Rio - Maior ídolo da história do Flamengo, Zico, exaltou o trabalho de Filipe Luís em relação ao excelente ano que Arrascaeta teve em 2025. Na opinião do Galinho, um ajuste tático foi fundamental para o uruguaio viver sua temporada com melhor aproveitamento desde que chegou ao Rubro-Negro.

"Essa mudança do Arrascaeta tem muito a ver com o Filipe Luís. O Filipe Luís entendeu e sabe quem é o cara que decide no Flamengo. Então, ele prepara tudo para no final o Arrascaeta chegar na área", disse em entrevista ao "Sport".

Arrascaeta foi eleito o craque do Brasileiro e da Libertadores, ambas vencidos pelo Rubro-Negro. No total, entrou em campo em 64 partidas, anotou 25 gols e deu 20 assistências.

A temporada excelente fez com que o uruguaio fosse finalista do prêmio "Rei da América". Ele concorre com Lionel Messi, do Inter Miami, e com Adrián Martínez, do Racing. O resultado será conhecido no próximo dia 31.