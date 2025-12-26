Valentín "Taty" Castellanos em treino da Lazio - Divulgação / Lazio

Valentín "Taty" Castellanos em treino da LazioDivulgação / Lazio

Publicado 26/12/2025 19:50

Rio - Em busca de reforços para o ataque, o Flamengo tem interesse na contratação de Valentín "Taty" Castellanos. De acordo com informações do site italiano "Tutto Mercato", a Lazio recusou uma oferta de 22 milhões de euros (cerca de R$ 144 milhões) pelo argentino.

Apesar da investida do Flamengo, o clube italiano deseja receber algo em torno de 35 milhões de euros (cerca de R$ 230 milhões) para liberar o Castellanos. A Lazio não tem pressa para fechar o negócio, pois aguarda possíveis ofertas de clubes da Inglaterra, que podem chegar no valor.

"Taty" Castellanos ficou bastante conhecido por anotar quatros gols em uma partida entre Girona e Real Madrid pelo Campeonato Espanhol em 2023. No ano seguinte, a Lazio desembolsou 15 milhões de euros (R$ 79,5 milhões na cotação da época) para contratá-lo junto ao New York City, dos Estados Unidos.

O Flamengo tem como prioridades para a próxima temporada a contratação de um goleiro e um zagueiro. Porém, o Rubro-Negro também avalia se reforçar para o ataque.