José Boto planeja buscar um novo projeto europeuInternet

Publicado 26/12/2025 14:46

O diretor de Futebol do Flamengo, José Boto, deve deixar o clube carioca ao fim de 2026 após fazer sucesso em sua passagem no Brasil. Nos planos do dirigente português está buscar um projeto agradável em algum clube europeu para 2027.

A confissão virá em entrevista ao Canal 11 de Portugal que vai ao ar na noite desta sexta-feira. Em uma prévia do bate-papo, o dirigente foi questionado se já imagina voltar para Portugal visando trabalhar novamente no futebol de seu país de origem algum dia.

"Acho que (fico) mais um ano no Brasil e depois vou pensar em voltar à Portugal ou à Europa, para um projeto que me agrade", disse Boto, que não escondeu sua empolgação com a temporada vitoriosa de 2025, sua primeira em solo verde e amarelo.



"Foi perfeito ganhar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, algo que não é normal, só aconteceu duas ou três vezes", afirmou o dirigente. Além desses títulos, o Flamengo ainda levou a Supercopa Rei e o Campeonato Carioca.



O contrato de Boto com o Flamengo termina justamente no fim de 2026. E ele pode sair sem nenhum problema. Curiosamente, o dirigente enfrentou alguns ruídos na temporada que o colocaram praticamente fora do clube em julho após divergências políticas. Mas o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, garantiu a manutenção do diretor, desanimado com o veto na contratação do irlandês Mikey Johnston.











