Flamengo pode fazer nova investida por Vitão - Divulgação / Internacional

Publicado 26/12/2025 16:16

Rio - Em busca de reforços para a defesa, o Flamengo deverá voltar à carga por Vitão, do Internacional. De acordo com a "ESPN", a negociação com o Cruzeiro acabou emperrando, e o Colorado voltou a conversar com o clube carioca para uma transferência.

A situação com a Raposa acabou esfriando porque um dos jogadores envolvidos no negócio acabou não topando ir para o Internacional. A situação com o Cruzeiro ainda não foi descartada.

O Flamengo teve uma proposta recusada pelo Internacional pelo zagueiro, porque o clube carioca queria utilizar a dívida que o Colorado tem por conta de Thiago Maia na operação, algo que o clube gaúcho não quis.

O Rubro-Negro tem como prioridade a contratação de um zagueiro para a próxima temporada. O clube carioca tem apenas três peças no elenco: Léo Pereira, Léo Ortiz e Danilo. Os outros são jovens da base.