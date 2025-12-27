Jorge Carrascal com a taça da Libertadores - Divulgação / Flamengo

Jorge Carrascal com a taça da LibertadoresDivulgação / Flamengo

Publicado 27/12/2025 21:20

Rio - O meia-atacante Jorge Carrascal, de 27 anos, do Flamengo continua na mira de clubes europeus. De acordo com informações do jornalista turco Ekrem Konur, um clube do Velho Continente, que não foi divulgado, está preparando uma oferta de 25 milhões (algo em torno de R$ 163,19 milhões) pelo colombiano.

O Flamengo teria recebido uma proposta de 20 milhões de euros (R$ 130,55 milhões) do Olympique de Marselle por Jorge Carrascal e recusado. O meia-atacante tem contrato com o clube carioca até o fim de 2029.

O atual campeão da Libertadores acertou a contratação de Jorge Carrascal no meio da temporada. O Rubro-Negro desembolsou algo em torno de 12 milhões de euros (cerca de R$ 77 milhões) para tirá-lo do Dínamo de Moscou.

Contratado no segundo semestre, o colombiano se tornou peça importante no esquema de Filipe Luís. Carrascal entrou em campo em 24 jogos, marcando três gols e deu cinco assistências pelo Flamengo, sendo campeão brasileiro e da Libertadores.