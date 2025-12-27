Léo Ortiz esclareceu polêmica - fotos Hugo Perruso / Agência O Dia

Rio - Um dos principais jogadores do elenco do Flamengo, Léo Ortiz, de 29 anos, negou que tenha rejeitado a missão de cobrar um dos pênaltis na final do Intercontinental contra o PSG. A situação foi levantada depois que um vídeo de uma conversa entre ele e Filipe Luís antes das cobranças foi feito e uma leitura labial do papo indicou que o defensor tinha dito que não desejava ser um dos batedores.

"Até bom tocar nesse assunto, porque as mentiras correm mais rápido até que a verdade que aconteceu. Eu acho que são quatro, cinco segundos e as pessoas nem veem o que o Filipe me perguntou e aí deduzem o que aconteceu. Sei que está na moda a leitura labial, mas muita vezes não acabam vendo o correto. Não sei se vocês vão lembrar, que teve um jogo contra o Tachira e também fizeram uma leitura labial e saiu totalmente diferente", disse o zagueiro, que marcou presença no "Jogo das Estrelas".

Léo Ortiz reforçou que jamais deixaria de cobrar um pênalti e também disse que tomou uma decisão considerada por ele mais corajosa na reta final da temporada para defender o Flamengo.

"Então, falando sobre essa situação, eu tive muita coragem para jogar em um jogo contra o Racing, sem estar com condições, e ali foi um momento de muita coragem, muito mais que jogar uma final. Então não tinha motivo para eu dizer não. O Filipe sabe, o Rodrigo também. Eu nunca me neguei a bater um pênalti na minha carreira e espero que as pessoas acreditem e não em um vídeo de quatro segundos que não dá pra ver nada", concluiu.