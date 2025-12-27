Filipe Luís teve temporada dos sonhos - Luis Acosta / AFP

Filipe Luís teve temporada dos sonhosLuis Acosta / AFP

Publicado 27/12/2025 14:40

Rio - As negociações entre Flamengo e Filipe Luís chegaram a um estágio delicado. Incomodado com a demora, o Rubro-Negro teria dado um ultimato ao empresário do técnico. O prazo seria até domingo (28). Depois disso, o clube irá buscar um novo profissional. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

A diretoria do Flamengo entende que já chegou ao seu limite e crê que a outra parte também precisa ceder para que a renovação aconteça. A pedida do agente seria de 5 milhões de euros (R$ 32,5 milhões) por ano livres de impostos, ou seja, R$ 2,7 milhões por mês, além de bônus por títulos e multa rescisória baixa em caso de saída para o exterior

O Flamengo entende que nem na Europa o treinador ganharia este valor no momento. O contrato de Filipe Luís com o clube carioca se encerra na próxima semana e o Rubro-Negro já avalia possíveis nomes para iniciar negociações.

Filipe Luís teve uma temporada fantástica sendo campeão do Carioca, Supercopa Rei, Brasileiro e Libertadores. Em 2024, o treinador já havia conquistado a Copa do Brasil.