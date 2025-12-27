Vitão está na mira do Flamengo Divulgação / Internacional

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - O Flamengo encaminhou a contratação do zagueiro Vitão. O defensor de 25 anos, do Internacional, estava praticamente acertado com o Cruzeiro, que já havia definido até os termos salariais com o atleta. No entanto, a negociação recuou, o que fez o clube carioca avançar nas tratativas. Agora, resta ao Rubro-Negro acertar os detalhes com o jogador. A informação foi divulgada pelo "GE" na última sexta-feira (26).
Leia mais: Zico exalta Filipe Luís por ano histórico de Arrascaeta: 'Sabem quem decide'

O Colorado havia recusado a primeira proposta do Flamengo. Porém, o clube carioca apresentou uma nova oferta, que inclui o perdão da dívida referente a Thiago Maia, no valor de 4 milhões de euros (cerca de R$ 21,6 milhões), além do pagamento do restante à vista. No total, a venda do zagueiro gira em torno de 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 65 milhões).

Vitão é um desejo antigo do Flamengo, que monitora o jogador desde o início do ano. Nas negociações iniciais, o perdão da dívida por Thiago Maia não estava envolvido. No entanto, após a negociação entre Internacional e Cruzeiro recuar, em razão da desistência do zagueiro João Marcelo, que não quis se transferir para o clube gaúcho, o Colorado aceitou abater o valor referente ao ex-volante Rubro-Negro.
Confira: Flamengo recebe proposta de R$ 97,5 milhões por meia-atacante

Vitão chegou ao Internacional em abril de 2022, por empréstimo de dois anos junto ao Shakhtar Donetsk, até ser adquirido em definitivo em 2024. O zagueiro foi um dos destaques da equipe em 2025, com 52 jogos disputados e duas assistências.