Vitão está na mira do Flamengo Divulgação / Internacional
O Colorado havia recusado a primeira proposta do Flamengo. Porém, o clube carioca apresentou uma nova oferta, que inclui o perdão da dívida referente a Thiago Maia, no valor de 4 milhões de euros (cerca de R$ 21,6 milhões), além do pagamento do restante à vista. No total, a venda do zagueiro gira em torno de 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 65 milhões).
Vitão é um desejo antigo do Flamengo, que monitora o jogador desde o início do ano. Nas negociações iniciais, o perdão da dívida por Thiago Maia não estava envolvido. No entanto, após a negociação entre Internacional e Cruzeiro recuar, em razão da desistência do zagueiro João Marcelo, que não quis se transferir para o clube gaúcho, o Colorado aceitou abater o valor referente ao ex-volante Rubro-Negro.
Vitão chegou ao Internacional em abril de 2022, por empréstimo de dois anos junto ao Shakhtar Donetsk, até ser adquirido em definitivo em 2024. O zagueiro foi um dos destaques da equipe em 2025, com 52 jogos disputados e duas assistências.
