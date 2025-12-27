Renato Gaúcho compareceu ao eventoÉrica Martin / Agência O Dia

Mais artigos de Hugo Perruso
Hugo Perruso
Rio - Presente no 'Jogo das Estrelas', o técnico Renato Gaúcho, de 63 anos, afirmou que não deverá voltar a ser treinador algum clube do futebol brasileiro neste começo de ano. Ele está afastado do futebol, desde que pediu demissão do Fluminense no fim de setembro, após a eliminação para o Lanús nas quartas de final da Sul-Americana.
LEIA MAIS: João Pedro marca, mas Aston Villa bate Chelsea de virada no Campeonato Inglês
"Estão com saudades de mim? Vão ficar um pouco mais, porque vou ficar um pouco mais de férias", disse o técnico, em tom bem-humorado, antes do começo do evento no Maracanã.
LEIA MAIS: Atlético-MG anuncia a contratação de Renan Lodi
Presente mais uma vez da atração promovida por Zico, Renato Gaúcho exaltou a importância do "Jogo das Estrelas", que se tornou uma tradição no final de ano.
LEIA MAIS: Cristiano Ronaldo marca dois e Al Nassr vence Al Okhdood por 3 a 0
"Muito bom poder encontrar o Zico, que é um amigo e ídolo e também pode participar desse evento que é beneficente e extremamente importante", disse o técnico.