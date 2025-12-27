Rio - Presente no 'Jogo das Estrelas', o técnico Renato Gaúcho, de 63 anos, afirmou que não deverá voltar a ser treinador algum clube do futebol brasileiro neste começo de ano. Ele está afastado do futebol, desde que pediu demissão do Fluminense no fim de setembro, após a eliminação para o Lanús nas quartas de final da Sul-Americana.
Bem-humorado, Renato Gaúcho responde se voltará a trabalhar como técnico no início de 2026
