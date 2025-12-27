Renato Gaúcho compareceu ao evento - Érica Martin / Agência O Dia

Publicado 27/12/2025 17:10

Rio - Presente no 'Jogo das Estrelas', o técnico Renato Gaúcho, de 63 anos, afirmou que não deverá voltar a ser treinador algum clube do futebol brasileiro neste começo de ano. Ele está afastado do futebol, desde que pediu demissão do Fluminense no fim de setembro, após a eliminação para o Lanús nas quartas de final da Sul-Americana.

"Estão com saudades de mim? Vão ficar um pouco mais, porque vou ficar um pouco mais de férias", disse o técnico, em tom bem-humorado, antes do começo do evento no Maracanã.

Presente mais uma vez da atração promovida por Zico, Renato Gaúcho exaltou a importância do "Jogo das Estrelas", que se tornou uma tradição no final de ano.

"Muito bom poder encontrar o Zico, que é um amigo e ídolo e também pode participar desse evento que é beneficente e extremamente importante", disse o técnico.