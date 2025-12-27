Renan Lodi é anunciado pelo Atlético-MG - Divulgação / Atlético-MG

Publicado 27/12/2025 16:40

Rio - O Atlético-MG anunciou a contratação de Renan Lodi, de 26 anos, como reforço para a lateral esquerda. O jogador estava no Al Hilal, da Arábia Saudita, e assinou contrato de cinco temporadas com o clube de Belo Horizonte.

A chegada do atleta é um dos indícios de Guilherme Arana está realmente perto do Fluminense. O Galo já aceito uma proposta do Tricolor e as partes estão definindo os últimos detalhes.

Revelado pelo Atlético-MG, Renan Lodi atuou pelo Atlético de Madrid por três temporadas, depois passou pelo Nottingham Forest, da Inglaterra, Olympique de Marsella, antes de chegar ao Al-Hilal. Ele recebeu oportunidades na seleção brasileira.

Na última temporada pelo Al-Hilal, o brasileiro entrou em campo em 42 jogos, anotou quatro gols e deu nove assistências. A sua última partida foi em julho nas quartas de final do Mundial de Clubes, quando a equipe saudita perdeu para o Fluminense por 2 a 1.