Renan Lodi é anunciado pelo Atlético-MG
Atlético-MG anuncia a contratação de Renan Lodi
Lateral, de 26 anos, estava no futebol saudita
Lewandowski revela dúvida sobre permanência no Barcelona: 'Não sei onde quero jogar'
Atacante afirma que ainda não sabe onde jogará na próxima temporada
Flamengo teria acordo verbal com Artur Jorge, afirma jornalista italiano
Português seria 'Plano B' para caso de saída de Filipe Luís
Atlético-MG não pretende liberar Hulk para brasileiros, e negociação com o Fluminense esfria
Atacante, de 39 anos, tem contrato até o fim de 2026
Cristiano Ronaldo marca dois e Al Nassr vence Al Okhdood por 3 a 0
Atacante está a 44 gols do milésimo
Flamengo dá ultimato a staff de Filipe Luís e pode buscar outro técnico a partir de domingo
Negociação entre as partes não teve um acerto até o momento
