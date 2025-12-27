Comemoração de Lewandowski: polonês não deve renovar em 2026 com o BarcelonaMiguel Riopa / AFP
"Não converso com o treinador sobre outros clubes interessados. Não se trata de reduzir meu salário pela metade. Depende muito do plano do clube e do que eu quero", afirmou.
Na atual temporada, Lewandowski participou de 18 dos 25 jogos disputados pelo Barcelona em 2025/26, sendo titular em dez oportunidades - três pela Liga dos Campeões e sete por La Liga. O atacante explicou que sofreu com problemas físicos no início do calendário e acredita que a comissão técnica esteja administrando sua utilização para a reta final.
"Tive um começo de temporada difícil, me lesionei duas vezes. Sabendo quantos jogos teremos entre janeiro, fevereiro e março, penso que a segunda parte da temporada será importante para estar fisicamente preparado e sem problemas de saúde", analisou o atleta, que tem sido preterido por Ferran Torres.
O Barcelona volta a campo no dia 3 de janeiro, quando enfrenta o Espanyol em clássico catalão. A equipe comandada por Hansi Flick lidera o Campeonato Espanhol com 46 pontos, quatro a mais que o Real Madrid, atual vice-líder.
