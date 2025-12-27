Cherki comemorando gol contra o Forest - Foto: Reprodução/Instagram

Cherki comemorando gol contra o ForestFoto: Reprodução/Instagram

Publicado 27/12/2025 11:47 | Atualizado 27/12/2025 11:48

A marcação cerrada de Pep Guardiola sobre seus jogadores para evitar excessos na ceia de Natal deu resultado. Apesar da dificuldade diante de um clube ameaçado pelo rebaixamento, o Manchester City saiu do City Ground com uma vitória por 2 a 1 sobre o Nottingham Forest, neste sábado, pela 18ª rodada da Premier League.

Com o resultado, a equipe celeste de Manchester alcançou os 40 pontos na tabela e pressiona o Arsenal, que soma 39, na briga pela liderança da competição. O conjunto londrino recebe o Brighton ainda neste sábado, às 12h (horário de Brasília), disposto a retomar a ponta.



Se o apagado Haaland nem sequer conseguiu finalizar a gol, em busca de seu 150º tento pelo clube, Cherki, com uma assistência e uma bola na rede, liderou o City rumo ao oitavo triunfo seguido na temporada - o sexto na Premier League. Já o Nottingham Forest, que atuou com os brasileiros John, Murillo e Igor Jesus, continua com 18 pontos, em 17º, uma posição acima da zona da degola.

O primeiro tempo começou arrastado e trouxe poucas emoções, com o City avançando sem criatividade e o Forest bem postado defensivamente, buscando surpreender os favoritos na velocidade de Igor Jesus. Com o jogo travado, os goleiros Donnarumma e John praticamente não tiveram trabalho.



Todo o futebol escondido nos 45 minutos iniciais apareceu em apenas 10 minutos no segundo tempo. Se o dono do melhor ataque da Premier League não conseguiu se aproximar da área anfitriã na primeira metade do jogo, a angústia durou apenas três minutos na volta do intervalo. Após boa troca de passes, Reijnders tocou na saída de John e colocou os visitantes em vantagem - na primeira finalização da equipe de Pep Guardiola na partida.