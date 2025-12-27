Alvo do Flamengo desde que José Boto assumiu como diretor-técnico do clube, Taty Castellanos chegou a um acordo financeiro com a equipe. Porém, os valores que a diretoria pretende investir no atacante e o que é pedido pela Lazio ainda inviabilizam a consagração do negócio.
Taty, que será titular no jogo deste sábado (27) contra a Udinese, foi revelado nas categorias de base da Universidad de Chile e teve passagens pelo New York City, da MLS, nos Estados Unidos, e pelo Girona, da Espanha.
Aos 27 anos, ele ainda sonha em ir para a Copa do Mundo de 2026 e precisa estar na vitrine para ser notado pelo técnico Lionel Scaloni, da Argentina. E o Flamengo é muito bem visto pelo jogador para garantir seu retorno à seleção.
Segundo fontes ouvidas por esta coluna, o atacante gostou das bases salariais colocadas pelo Rubro-Negro, que podem chegar a R$ 1,6 milhão por mês, caso se transfira para o Rio.
