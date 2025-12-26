Filipe Luís ao lado de José Boto: Flamengo já mapeia reforços para 2026 - Adriano Fontes/ Flamengo

Publicado 26/12/2025 13:14

Filipe Luís já pode ser considerado um treinador de sucesso no futebol brasileiro. E, no futuro, o atual treinador rubro-negro deve desembarcar na Europa para treinar algum clube do velho continente.



A questão sobre poder ou não treinar uma equipe na Europa devido a não ter a Licença Pró da UEFA é facilmente contornada se Filipe Luís deixar o seu auxiliar, o espanhol Ivan Palanco, assinar a súmula nos jogos da equipe que os contratar.







Entretanto, a ideia de Filipe Luís é permanecer no Flamengo por pelo menos mais uma temporada.



Então, o que estaria travando o acerto entre o treinador e o clube?



O valor da multa rescisória.



Apesar de querer uma merecida valorização salarial, Filipe deseja uma multa relativamente baixa, para não afastar a possibilidade de ser contatado por uma equipe no verão europeu, que é quando os clubes refazem seu planejamento.



Já o Flamengo pensa em ter o treinador por duas temporadas e deseja um valor de multa mais alto, para garantir que o treinador chegará ao menos ao fim de 2026.



Jorge Mendes, empresário de Filipe, e José Boto, diretor-técnico do Flamengo, têm se reunido diariamente para tratar dos interesses entre as partes e, há 5 dias do fim do contrato do treinador, espera-se que o acerto e, por consequência, o anúncio da renovação possa acontecer nas próximas horas.