Filipe Luís ao lado de José Boto: Flamengo já mapeia reforços para 2026Adriano Fontes/ Flamengo
A questão sobre poder ou não treinar uma equipe na Europa devido a não ter a Licença Pró da UEFA é facilmente contornada se Filipe Luís deixar o seu auxiliar, o espanhol Ivan Palanco, assinar a súmula nos jogos da equipe que os contratar.
Entretanto, a ideia de Filipe Luís é permanecer no Flamengo por pelo menos mais uma temporada.
Então, o que estaria travando o acerto entre o treinador e o clube?
O valor da multa rescisória.
Apesar de querer uma merecida valorização salarial, Filipe deseja uma multa relativamente baixa, para não afastar a possibilidade de ser contatado por uma equipe no verão europeu, que é quando os clubes refazem seu planejamento.
Jorge Mendes, empresário de Filipe, e José Boto, diretor-técnico do Flamengo, têm se reunido diariamente para tratar dos interesses entre as partes e, há 5 dias do fim do contrato do treinador, espera-se que o acerto e, por consequência, o anúncio da renovação possa acontecer nas próximas horas.
