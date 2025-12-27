Flor Maldonado é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram

Flor Maldonado é musa do Cerro PorteñoReprodução / Instagram

Publicado 27/12/2025 11:00

Rio - A musa do Cerro Porteño, Flor Maldonado, levou seus fãs ao delírio ao realizar um ensaio sensual em uma piscina. A beldade utilizou apenas um biquíni rosa e aproveitou o calorão. Os seus admiradores fizeram elogios nas redes sociais.

"Estou apaixonado", "Um mulherão", "Poderosa", "Linda como sempre", "Que corpo incrível", "Fez a minha alegria novamente", foram alguns dos comentários.

Bastante conhecida em seu país, Flor Maldonado tem mais de 998 mil seguidores no seu perfil oficial no Instagram (@laflormaldonado).