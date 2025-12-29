Gabigol não deve ficar no Cruzeiro em 2026 - Gustavo Aleixo / Cruzeiro

Gabigol não deve ficar no Cruzeiro em 2026Gustavo Aleixo / Cruzeiro

Publicado 29/12/2025 21:20

Rio - Sem avanços nas negociações com o Santos, o Cruzeiro recebeu sondagens de equipes dos Estados Unidos e da Arábia Saudita pela contratação de Gabigol, de 29 anos. As informações são do portal "Itatiaia".

A situação não é novidade. No meio da temporada, o clube de Belo Horizonte recebeu propostas da MLS e do Oriente Médio pelo atacante, mas não fez negócio. Agora, a Raposa voltou a receber novos acenos. Porém, Gabigol deseja seguir no Brasil.

O atacante, de 28 anos, tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2028. Ele tem desejo de retornar ao Santos, mas o clube paulista ainda precisa viabilizar as condições financeiras para contratá-lo.

Na temporada de 2025, Gabigol, de 29 anos, entrou em campo em 48 jogos, anotou 13 gols e deu quatro assistências. A última temporada do atacante no Santos foi em 2018, depois, o centroavante foi para o Flamengo e se tornou ídolo no clube carioca.