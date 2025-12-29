Gabigol não deve ficar no Cruzeiro em 2026Gustavo Aleixo / Cruzeiro
Sem avanços com o Santos, Gabigol recebe sondagens de equipes do exterior
Atacante, de 29 anos, tem contrato com o Cruzeiro até o fim de 2028
Clube inglês pode disputar com o Flamengo a contratação de artilheiro do Brasileiro
Atacante, de 23 anos, tem contrato até junho de 2029
Fluminense anuncia a contratação de Jemmes, ex-zagueiro do Mirassol
Defensor assinou contrato até o fim de 2030
Flamengo tem ex-atacante do Fluminense como 'Plano B' para argentino
Jogador, de 19 anos, atua no futebol ucraniano
Zubeldía deixa Réveillon de lado e já trabalha no Fluminense
Treinador se reapresentou ao clube na última segunda-feira
Elenco do Flamengo irá se reapresentar no dia 12 de janeiro
Rubro-Negro divulgou o começo da preparação para a próxima temporada
