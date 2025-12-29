Flamengo conquistou a Libertadores de 2025Divulgação/Conmebol

Rio - A IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol) divulgou a lista de melhores clubes da América do Sul desde o dia 1º de dezembro de 2024 até 30 de novembro de 2025. Campeão da Libertadores, o Flamengo apareceu em primeiro lugar na lista.
O Fluminense, que ficou em quarto lugar no Mundial de Clubes, e o Botafogo, que também disputou a competição, apareceram em terceiro e quarto lugar na lista. O vice-campeão da Libertadores, o Palmeiras, foi o segundo colocado.
Entre os dez primeiros, o Atlético-MG, que foi vice-campeão da Sul-Americana, apareceu na sétima colocação. Em quinto lugar, o Racing, que foi campeão da Recopa Sul-Americana, e que acabou eliminado pelo Flamengo na semifinal da Libertadores.
Atlético Nacional (Colômbia), LDU (Equador), River Plate (Argentina) e Lanús (Argentina), que conquistou a Sul-Americana, completaram a lista dos dez primeiros colocados.